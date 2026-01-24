В Киеве после атаки РФ прошлой ночью без тепла остаются 3 300 многоэтажек, в то же время водоснабжение уже возобновлено.

Ситуация в Киеве с теплом и водой после обстрела

Мэр Виталий Кличко напомнил, что утром в Киеве в результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры без теплоснабжения снова оказались почти 6 000 домов. Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

И по состоянию на вечер, 3300 многоэтажек до сих пор без отопления, сообщил мэр Киева.

— Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

Водоснабжение уже возобновлено, — добавил он.

Киевводоканал сообщил, что в 17:50 водоснабжение Печерского района и всего города возобновлено в полном объеме.

– Специалисты Киевводоканала возобновили водоснабжение почти всей правобережной части города. Пониженное давление водоснабжения только в Печерском районе, — говорится в сообщении.

В ближайшее время система водоснабжения столицы будет полностью работать в нормальном режиме.

— Еще раз подчеркиваем, что на верхних этажах многоэтажек водоснабжения может появиться не сразу. Это зависит от работы насосов, которые не будут функционировать при отсутствии электроэнергии, — добавили в Киевводоканале.

Таким образом, на последних этажах еще некоторое время может отсутствовать водоснабжение, даже если его уже восстановили.

