Потужний зимовий шторм із сумішшю снігу та льоду порушив авіасполучення у багатьох регіонах США.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на дані сервісу відстеження польотів FlightAware.

Масові скасування авіарейсів через шторм у США

За даними FlightAware, авіакомпанії скасували понад 3,7 тис. рейсів у суботу. У неділю кількість скасувань зросла ще більше — до понад 8,2 тис. рейсів.

Це стало найбільшим добовим показником скасування авіарейсів у США з початку пандемії Covid-19 у березні 2020 року.

Через несприятливі погодні умови повністю скасували всі рейси в суботу та неділю в міжнародному аеропорту Вілла Роджерса в Оклахома-Сіті.

Серед аеропортів, які постраждали найбільше, — міжнародні аеропорти Даллас–Форт-Ворт, Нешвілл і Шарлотта Дуглас.

В авіакомпанії Delta Air Lines пояснили, що скасування рейсів є вимушеним заходом для забезпечення безпеки пасажирів та персоналу.

Обмеження торкнулися аеропортів Північного Техасу, Оклахоми, Арканзасу, Луїзіани та Теннессі.

Адміністрації американських аеропортів закликали пасажирів уважно стежити за оновленнями щодо статусу рейсів, перевіряти дорожні умови перед поїздкою до аеропортів і завчасно уточнювати інформацію в авіакомпаній.

Через негоду авіасполучення у низці штатів залишається ускладненим.

