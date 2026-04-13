Президент США опубликовал на Truth Social свое изображение, созданное искусственным интеллектом, на котором он сгенерирован в форме Иисуса Христа, исцеляющего больного исходящим из его рук божественным светом.

Однако после критики со стороны, в частности, собственных преданных поклонников, он удалил этот пост и выступил с оправданиями по этому фото.

Об этом пишет The Guardian.

Скандал с AI-изображением Трампа: что известно

Отмечается, что американский лидер, комментируя удаление этого поста, сказал в эфире Fox News, что на изображении он якобы является врачом и работником Красного Креста, а не Иисусом Христом.

Дональд Трамп обвинил медиа в извращении содержания, подчеркнув, что его деятельность “делает людей здоровее”.

В то же время журналисты отмечают, что это фото было сгенерировано менее чем через год после подписания закона, который лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования путем отмены Medicaid.

Накануне удаления поста Трамп получил много комментариев от своих христианских поклонников, многие из которых поддерживали президента США во время многочисленных других опрометчивостей, однако в этот раз – не смогли сдержать ярости.

– Это я как врач, который должен делать людей лучше. И я действительно делаю людей лучше. Я делаю людей гораздо лучше, – сказал Дональд Трамп.

Издание отмечает, что изображение, созданное искусственным интеллектом, которым поделился Трамп, и где он изображен как сын Божий, не был оригинальным.

– Изображение впервые появилось в начале февраля, оно опубликовано на X Ником Адамсом, консервативным комментатором, имеющим опыт распространения контента о Трампе, созданном искусственным интеллектом, на библейскую тематику, – говорится в материале.

Журналисты отмечают, что в версии Адамса на заднем плане стоит силуэт американского солдата, тогда как в версии Трампа этого солдата превратили с помощью фотошопа в демоническую фигуру с маячащими позади президента рогами, пока тот совершает свое чудо.

