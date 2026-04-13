Президент США опублікував на Truth Social своє зображення, створене штучним інтелектом, на якому він згенерований у формі Ісуса Христа, що зцілює хворого божественним світлом, яке виходить з його рук.

Однак після критики з боку, зокрема, власних найвідданіших прихильників, він видалив цей пост та виступив з виправданнями щодо цього фото.

Про це пише The Guardian.

Скандал з AI-зображенням Трампа: що відомо

Зазначається, що американський лідер, коментуючи видалення цього посту, сказав в ефірі Fox News, що на зображенні він нібито є лікарем та працівником Червоного Хреста, а не Ісусом Христом.

Дональд Трамп звинуватив медіа в перекручуванні змісту, наголосивши, що його діяльність “робить людей здоровішими”.

Водночас журналісти наголошують, що це фото було згенероване менш ніж через рік після підписання закону, який позбавить майже 12 мільйонів американців медичного страхування шляхом скасування Medicaid.

Напередодні видалення посту Трамп отримав багато коментарів від своїх християнських прихильників, багато з яких підтримували президента США під час численних інших необачностей, однак цьго разу – не змогли стримати люті.

– Це я як лікар, який має робити людей кращими. І я справді роблю людей кращими. Я роблю людей набагато кращими, – сказав Дональд Трамп.

Видання зауважує, що зображення, створене штучним інтелектом, яким поділився Трамп, і де його зображено як сина Божого, не було оригінальним.

– Зображення вперше з’явилося на початку лютого, воно опубліковане на X Ніком Адамсом, консервативним коментатором, який має досвід поширення контенту про Трампа, створеного штучним інтелектом, на біблійну тематику, – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що у версії Адамса на задньому плані стоїть силует американського солдата, тоді як у версії Трампа цього солдата перетворили за допомогою фотошопу на демонічну фігуру з рогами, що маячать позаду президента, поки той здійснює своє диво.

