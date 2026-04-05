Папа Римський Лев XIV у католицький Великдень на площі Святого Петра закликав світових лідерів скласти зброю.

Як повідомляє Vatican News, Папа Римський зробив такий заклик у своєму традиційному зверненні до міста та світу.

– Нехай ті, хто має зброю, її складуть, – попросив Папа Римський.

Звертаючись до десятків тисяч паломників, зібраних на площі Святого Петра, Папа Римський попросив обрати мир тих, хто має владу розв’язувати війни.

На його думку, це не має бути мир, нав’язаний силою, а досягнутий саме через діалог. Він застеріг, що світ “звикає до насильства”.

Як зазначив Папа Римський, люди стають байдужими не лише до смерті тисяч осіб, а й до причин війни ненависті та розбрату, а також до її економічних та соціальних наслідків.

За його словами, світ не може бути байдужим, а також не має змиритися зі злом.

Папа Римський стверджує, що дух любові та прощення є справжньою силою, яка встановлює мир, сприяє стосункам між людьми та суспільствами.

Він додав, що наступної суботи, 11 квітня, проведе молитовні чування за мир у базиліці Святого Петра.

