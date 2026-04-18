Соединенные Штаты Америки разрешили осуществлять операции по продаже, доставке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на судна до 17 апреля 2026 года, до середины мая.

Об этом говорится в Генеральной лицензии OFAC, опубликованной на сайте Министерства финансов США.

Ослабление санкций против РФ: что известно

Несмотря на заявления об усилении санкционного режима против РФ и прекращении действия генеральной лицензии №134А, которая разрешала временные финансовые операции, связанные с транспортировкой и поставкой российской нефти, США опубликовали новую лицензию №134В.

Сейчас смотрят

Этот документ, как и предыдущий, направлен на ослабление санкционного давления против России и предусматривает возможность проведения отдельных операций с российской нефтью в определенных условиях.

В документе указано, что разрешаются все транзакции, необходимые для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на любое судно не позднее 00:01 по восточному времени США 17 апреля 2026 года.

Действие разрешения распространяется до 00:01 по восточному времени 16 мая 2026 года.

Лицензия также включает в себя сопутствующие операции, в том числе безопасное швартование суден, обеспечение экипажа, аварийный ремонт, экологические мероприятия, а также услуги управления суднами, страхование, регистрацию и буксировку.

В то же время, документ не разрешает операции с участием Ирана, Северной Кореи, Кубы, временно оккупированных территорий Украины, а также какие-либо другие действия, запрещенные действующими санкционными режимами США.

Так, новая лицензия фактически заменяет предыдущую версию 134A, которая была издана 19 марта 2026 г. и утратила силу 11 апреля.

Напомним, американские санкции против российской нефти снова вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа разрешила завершиться действию исключения из санкционного режима в минувшие выходные.

Кроме того, 15 апреля Министр финансов США Скотт Бесент заявил, что США решили не продлевать действие исключений, позволяющих покупать иранскую и российскую нефть без санкций.

Ранее сенаторы от Демократической партии США обращались в администрацию Дональда Трампа с призывом не продлевать исключения из санкций, разрешающих импорт российской нефти.

Они подчеркивали, что такая политика фактически дает России около $150 млн ежедневного дохода от продажи нефти, что, по их мнению, косвенно финансирует войну против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.