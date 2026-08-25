Green Card – це документ, який дає змогу постійно проживати в США на законних підставах без громадянства.

Є кілька способів отримати Green Card (зелену картку), але один з найпопулярніших – щорічна лотерея, яку проводить Державний департамент США.

Офіційно лотерея називається Програма диверсифікаційних імміграційних віз.

Зараз дивляться

На перший погляд, вимоги для отримання зеленої картки прості, але не все так легко, як здається.

Важливою перевагою є те, що у лотерею виграють не люди, які найкраще володіють англійською або ж мають довший досвід роботи, переможець визначається за допомогою генератора. Тому випробувати долю може кожен охочий.

Як українцю отримати Green Card в США та що для цього потрібно – дізнавалися Факти ICTV.

Green Card 2026: переваги та умови лотереї

Green Card має вигляд звичайної пластикової картки, проте має безліч переваг:

право на ПМП;

право на навчання;

право на легальну роботу та офіційне працевлаштування в Америці;

можливість вільно перетинати кордони;

право виїжджати із США на термін до шести місяців, а потім повертатися;

можливість відкривати бізнес (окрім політичної діяльності);

право на оформлення страхування;

можливість отримувати пенсію та інші соціальні виплати (після 10 років трудового стажу);

можливість брати кредити;

без візи подорожувати до Канади, Ямайки, Мексики, Домініканської Республіки тощо.

Зелена картка видається лише тим людям, які не є громадянами Америки, термін її дії – 10 років, після чого її треба продовжувати.

Крім того, взяти участь у лотереї можуть лише вихідці з країн з історично низьким рівнем імміграції до США. Україна до цього списку входить.

Також учасники програми повинні відповідати простим вимогам:

здобути повну середню освіту;

або

протягом останніх п’яти років мати дворічний трудовий стаж, який вимагає не менше двох років професійно-технічної підготовки. Перелік професій, представники яких допускаються до участі у програмі, можна переглянути на сайті Міністерства праці США

Вікових обмежень для претендентів немає. Але вказані вимоги фактично унеможливлюють участь осіб до 18 років.

Участь у лотереї на отримання Green Card

Щоб взяти участь у розіграші зеленої карти за програмою 2026 року, необхідно пройти реєстрацію на офіційному сайті.

Заявки потрібно подавати у вигляді ЕРФ – електронної реєстраційної форми в електронному вигляді на сайті dvprogram.state.gov.

Під час реєстрації потрібно вказати персональні дані – інформацію про свою родину, контакти та додати фотографії.

До речі, до фото учасників дуже суворі вимоги – вони мають бути зробленими протягом останніх шести місяців. Також потрібно буде додати фото своїх чоловіка чи дружини та дітей.

Детальні вимоги до фотокарток можна переглянути тут.

У вересні 2026 року завершується попередня програма, а її учасники, яких відібрали ще за попередньою лотереєю, мають право отримати візу лише до 30 вересня 2026 року.

Оголошення переможців – дата

Результати лотереї на отримання Green Card можна дізнатися на офіційному сайті, де проходила реєстрація.

Там необхідно буде зайти за посиланням Перевірка статусу заявки та ввести персональний код, який ви отримали під час реєстрації.

У разі виграшу електронна система проінформує вас, а також надасть рекомендації для оформлення візи.

Важливо, перевіряти статус ви маєте самостійно, переможців не сповіщатимуть про виграш поштою. Перевірка статусу буде доступною до 30 вересня 2026 року.

Учасники DV-2026 повинні зберігати свій номер підтвердження щонайменше до 30 вересня 2026 року.

Скільки коштує оформлення Green Card

Сама участь у лотереї є безкоштовною.

Проте ви маєте самостійно сплатити консульський збір за обробку документів та отримання диверсифікаційної візи (Green Card).

Сума становить близько $400.

Що робити після виграшу зеленої картки

Якщо під час перевірки свого статусу на екрані ви побачили інформацію про виграш, система автоматично переведе вас на сторінку підтвердження, де ви отримаєте інструкції з оформлення імміграційних документів.

Далі вам необхідно заповнити форму DS-260, зібрати пакети документів, а також пройти співбесіду у Посольстві чи Консульстві США.

Також потрібно буде пройти медичний огляд. Ви повинні будете надати й докази того, що після імміграції не станете тягарем для держави. Тобто, що у вас є кошти та можливості для облаштування у США. Інакше вам можуть відмовити.

Також відмовити можуть:

якщо ви маєте суттєві проблеми зі здоров’ям;

є фігурантом злочинів;

у вас була депортація;

ви нелегально проживали у США.

Детальніше ознайомитись з умовами реєстрації та лотереї на отримання Green Card можна тут.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.