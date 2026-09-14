Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о предоставлении Украине лицензии на производство менее продвинутых ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Какие ракеты США могут разрешить Украине производить

Президент США подчеркнул, что сейчас американские заводы производят больше ракет для комплекса Patriot, чем когда-либо ранее, работая сверхурочно.

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Однако он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь в контексте возможной лицензии. Вероятно, речь идет о более старой модификации PAC-2, которую Украине передают из собственных складов европейские партнеры, среди которых — Германия.

По словам главы Белого дома, сейчас у США есть большие запасы определенных видов вооружения.

Трамп отметил, что значительный объем оружия США ранее уже передали Украине, однако сейчас американские предприятия активно пополняют эти ресурсы.

Стоит отметить, что переговоры по дополнительным поставкам ракет к системам Patriot продолжаются уже длительное время, а позиция американской стороны по этому поводу неоднократно претерпевала изменения.

В частности, в сентябре издание The Atlantic сообщало об опасениях американских производителей ракет для Patriot. Они предполагают, что после получения лицензии Украина сможет усовершенствовать и наладить массовое производство ракет для Patriot по более низкой цене, чем в США.

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