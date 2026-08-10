В США опасаются, что Украина будет производить ракеты для Patriot быстрее и дешевле — СМИ
- Американские производители опасаются конкуренции со стороны украинского ВПК, который может производить ракеты Patriot дешевле и быстрее.
- Украина запрашивает лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot, а также сотни ракет из запасов США.
- Масштабное производство в Украине займет годы, однако в перспективе Киев сможет производить ракеты не только для себя, но и для США и союзников.
Американские производители ракет для Patriot опасаются, что Украина после получения лицензии сможет усовершенствовать эти боеприпасы и наладить их массовое производство по более низкой цене, чем в США. Об этом пишет The Atlantic.
Почему США опасаются украинского производства Patriot
Компании Raytheon и Lockheed Martin публично объясняют свою позицию относительно передачи Украине лицензии рисками кражи интеллектуальной собственности и несанкционированной передачи технологий.
В то же время представитель Республиканской партии на Капитолийском холме рассказал The Atlantic, что за этим может стоять опасение относительно конкуренции.
По его словам, американские производители опасаются, что Украина сможет усовершенствовать Patriot, а затем наладить массовое производство ракет быстрее и значительно дешевле, чем это позволяют нынешние производственные линии в США.
Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля.
Украинская сторона также просила Соединенные Штаты немедленно передать несколько сотен ракет из имеющихся запасов.
Трамп отказался от такой передачи, сославшись на ограниченные запасы США и приоритеты Вашингтона на Ближнем Востоке.
По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за предыдущие шесть месяцев США израсходовали около двух третей запасов систем Patriot в войне против Ирана.
Через два дня после встречи с Зеленским Трамп в интервью Financial Times назвал Patriot исключительным оружием и заявил, что США должны быть осторожными в отношении того, кому выдают лицензию.
The Atlantic отмечает, что даже в случае одобрения лицензии налаживание масштабного производства ракет Patriot в Украине займет годы.
В то же время в долгосрочной перспективе Украина могла бы производить избыточные ракеты не только для собственных нужд, но и для США и их союзников.
Именно потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, по мнению издания, может вызвать беспокойство у американских производителей вооружений.
Аналитики The Atlantic подчеркивают, что за годы полномасштабной войны военно-промышленный потенциал Украины существенно вырос. При этом страна постепенно снижает зависимость от прямой военной помощи.
В частности, Украина в настоящее время производит около 10 млн беспилотников в год, тогда как США, по данным издания, всего лишь около 100 тыс.
Напомним, что американские производители оружия должны представить планы по наращиванию мощностей.
Запасы ракет для ЗРК Patriot сократились с около 2 200 до менее чем 827.
8 августа стало известно, что Украина и США договорились о ежемесячных поставках ракет для систем ПВО Patriot, однако Владимир Зеленский отметил, что их количества все равно недостаточно для покрытия потребностей.