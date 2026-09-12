Накануне зимы Украина сталкивается с острой потребностью в ракетах-перехватчиках для систем Patriot из-за постоянных массированных атак РФ. Поскольку Россия ежемесячно производит ориентировочно 140 баллистических ракет, то по стандартам НАТО для их сбития необходимо соотношение один к двум, то есть 280 перехватчиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Deutsche Welle.

Зеленский о необходимости Украины в Patriot

Президент признал, что такое количество пока недостижимо, а обеспечение даже сотни ракет в месяц становится критически сложной задачей для Киева.

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– У вас никогда не будет 280 ракет в месяц. Это огромный вызов – иметь даже 100 ракет в месяц. Это то, что я хочу. Я хочу иметь 100-120 в эти сложные месяцы, особенно холодные, – заявил Зеленский.

По словам президента, потенциальными источниками пополнения арсенала могут быть склады и американское производство, а также партнеры Ближнего Востока, переговоры с которыми продолжаются без разглашения деталей.

— Они должны дать как можно больше. Со всем уважением к ним, они должны помогать украинцам, чтобы спасти их жизнь, — подчеркнул Зеленский, призвав европейские страны максимально активизировать поддержку.

Кроме того, Украина рассчитывает на развертывание паневропейской системы противовоздушной обороны Freyja (Фрея). До конца декабря ожидается получение первого образца системы для проведения испытаний с последующим запуском в серийное производство.

По словам Зеленского, это большой эксперимент, но реальный. Президент Украины убежден, что времени для промедления больше нет.

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