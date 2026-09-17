Ухвалений у США законопроєкт щодо “каральних мит” для покупців російських енергоресурсів має зробити експорт РФ дорожчим і менш прибутковим та поступово скоротити ресурси Москви для ведення війни.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Як законопроєкт Грема має вплинути на Росію

Владислав Власюк привітав ухвалення Палатою представників законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. За його словами, документ може стати важливим елементом комплексного тиску на Росію.

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Він наголосив, що РФ досі отримує значні доходи від продажу нафти державам, які продовжують купувати російські енергоресурси.

– Ми очікуємо, що санкції зроблять російський експорт енергоносіїв дорожчим, складнішим і менш прибутковим. Це не означає миттєвого припинення війни, але означає поступове скорочення можливостей Росії підтримувати її нинішню інтенсивність на полі бою, – цитує його ЄП.

Чому санкції стосуються Ірану

Окремо Владислав Власюк звернув увагу на те, що санкції охоплюють Іран.

Він пояснив це тривалою військово-промисловою співпрацею Москви й Тегерана. За його словами, країни обмінюються технологіями та використовують спільні канали постачання, а іранські дрони й компоненти для зброї стали частиною війни проти України.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт Грема-Блюменталя, який передбачає “каральні мита” для країн, що купують російські енергоресурси.

Тепер документ має підписати президент США Дональд Трамп.

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