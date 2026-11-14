В США танкер столкнулся с пассажирским круизным судном American Heritage, стоявшим возле причала на реке Миссисипи в Новом Орлеане. В результате пострадали 32 человека. Некоторые пассажиры упали в воду. Спасателям удалось найти всех, кто находился на борту.

Об этом сообщают Reuters и BBC.

В США танкер протаранил круизный лайнер

Столкновение произошло с пассажирским судном American Heritage, принадлежащим компании American Cruise Lines.

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По данным газеты The Advocate со ссылкой на неназванных представителей порта Нового Орлеана, в момент столкновения на борту круизного лайнера находились 129 пассажиров.

Поскольку спасательным службам удалось разыскать всех пассажиров и членов экипажа, представители местной власти назвали спасение людей “чудом на Миссисипи”.

В Береговой охране США заявили, что оперативно отреагировали на столкновения и временно перекрыли судоходство на этом участке реки.

Окончательную причину аварии специалисты еще устанавливают. В то же время капитан Береговой охраны США Мелани Бернем отметила, что к аварии привела неисправность системы управления судном.

Свидетель аварии Джейми Голфорд рассказал журналистам, что видел, как круизный лайнер врезался в причал после столкновения.

— Это звучало как фильм о войне. Только представьте себе хруст тонн стали. Именно это звучало. Это было похоже на что-то из Титаника, – уточнил он.

Холфорд добавил, что видел, как пассажиры и экипаж кричали и плакали, пытаясь выбраться с тонущего корабля.

Пассажирское судно American Heritage может вместить до 150 гостей и имеет ресторан со стеклянными стенами, фитнес-центр и три лаунжа для гостей. Судно, построенное в 2015 году, имеет по меньшей мере четыре палубы.

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