Украинские военные снова столкнулись с проблемами в работе спутниковой связи Starlink. Ограничения скорости специализированной системы Starshield усложняют перехват российских реактивных беспилотников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Financial Times.

Очередное ограничение Starshield для Украины

По словам главы государства, военные чиновники зафиксировали систематические ограничения скорости работы Starshield в течение нескольких дней.

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В Силах обороны сообщают, что скорость системы над линией фронта в Украине и на временно оккупированных Россией территориях снизилась до 161 км/ч. В то же время, в конце 2026 года обычная рабочая скорость Starshield превышала 400 км/ч.

Зеленский подчеркнул, что такие ограничения оказывают непосредственное влияние на возможности украинских военных противодействовать российским ударам по населенным пунктам.

– Это не случайные сбои, а систематические ограничения скорости. Для нас это, прежде всего, означает значительное усложнение перехвата российских беспилотников с реактивным двигателем, — заявил президент.

Почему ограничения Starshield связывают с переговорами

Высокопоставленные украинские чиновники в комментарии Financial Times предположили, что ограничение скорости спутниковой связи могло быть введено для усиления давления на Киев во время последних мирных переговоров с Россией в Абу-Даби.

Один из представителей украинских властей считает, что Вашингтон таким образом мог пытаться усилить переговорные позиции Москвы.

Между тем, специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в четверг находились в Москве, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого они должны были отправиться в Ирландию на встречу с Владимиром Зеленским.

Это уже не первый случай, когда украинские военные сталкиваются с ограничениями работы спутниковой связи.

В прошлом месяце Киев впервые сообщил о подобных перебоях. Тогда Илон Маск и администрация Дональда Трампа перекладывали ответственность за ситуацию друг на друга. Со временем скорость работы системы частично восстановили.

На новые уведомления об ограничениях отреагировали и в Европейской Комиссии. Там заявили, что, если эти сообщения подтвердятся, подобные действия неприемлемы.

Источник : Financial Times

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