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125 тыс. человек протестуют во Франции: десятки раненых и задержанных

По всей Франции проходят более 2 000 протестов против роста цен на топливо. Всего в акциях принимают участие около 125 тысяч человек.

Об этом сообщает France Info.

Во время акций пострадали 47 человек.

Полиция задержала по меньшей мере 24 человека, 17 из них взяли под стражу.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях.

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Протестующие пришли к резиденции президента Эммануэля Макрона, требуя его отставки.

Участники акции настроены решительно и не собираются уходить.

Напомним, вчера французы вышли на протесты из-за подорожания бензина. Стоимость топлива выросла на 15%, а на популярный дизель – на четверть. Литр стоит евро семьдесят, то есть, 53 грн.

Фото: JLMelenchon.

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