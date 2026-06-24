Парламент продлил военное положение и мобилизацию с 4 мая 2026 года еще на 90 дней, а именно до 2 августа 2026 года.

Сколько еще продлится мобилизация в 2026 году и какие нормативные акты регулируют этот процесс, Факты ICTV узнавали у юристов.

Мобилизация в Украине: когда закончится

Как рассказала адвокат, партнер АО RELIANCE Ирина Цыбко в комментарии для Фактов ICTV, будет ли еще раз продлено военное положение и мобилизацию, пока неизвестно, но, судя по позиции на фронте, их, вероятно, продолжат снова.

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Но даже если удастся достичь мирных договоренностей, прекращение военного положения не означает автоматической демобилизации. Адвокат рассказала, что Президенту предстоит издать отдельный указ о завершении мобилизации, а Верховная Рада утвердит этот указ.

Да, после вступления этого решения в действие мобилизация автоматически прекратится, но вряд ли все военные сразу пойдут домой, поскольку фронт — это не то, что начинается и заканчивается внезапно. Предстоит отвести войска, завершить все процессы как физически, так и юридически, а также оформить это документально.

Сколько еще будет продолжаться мобилизация в 2026 году и кого уволят раньше

Адвокат предупредила, что после издания указа о демобилизации смогут отпустить только тех, у кого контракты подписаны до завершения мобилизации.

— У тех, у кого срочные контракты, они будут действовать, то есть такие военные должны служить до конца срока контракта или увольняться со службы по предусмотренным законом обстоятельствам, если такие у них имеются. Но по окончании контракта их должны уволить со службы, – рассказала Ирина Цыбко.

Для лиц, подписавших новые контракты, не важно, когда мобилизация закончится. Их отпустят раньше, но только на определенный срок через механизм отсрочки. Правительственное постановление №768 от 12 июня 2026 года, официально вступившее в силу 16 июня, вводит обновленную систему мотивационных контрактов для военной службы и определяет правила предоставления отсрочки от мобилизации.

Кто может заключить новый контракт и уволиться со службы до всеобщей демобилизации

Этот порядок разработан для нескольких категорий граждан:

Гражданские лица (граждане Украины).

Мобилизированные военнослужащие (проходящие службу по призыву).

Действующие военнослужащие-контрактники (кроме некоторых категорий).

Иностранные граждане (с ограничениями по конкретным военным формированиям).

Подписать такой документ не смогут:

Военные, уже имеющие действующий контракт, заключены в соответствии с постановлением КМУ №153

Лица в возрасте 60 лет и старше, подписавшие контракт о прохождении службы.

Курсанты высших военных учебных заведений (ВУЗы).

Лица, освобожденные из мест лишения свободы по условно-досрочному увольнению (УДО) для прохождения службы.

Сроки действия новых контрактов:

10 месяцев для военных, уже служащих в боевых частях, включенных в этот проект.

14 месяцев для военнообязанных гражданских и иностранцев (с обязательным условием непосредственной службы в боевой части не менее года).

От 6 месяцев для граждан Украины с предварительным боевым опытом во время особого периода, ранее уволенных в запас.

24 месяца (2 года) для действующих военных, которые находятся в небоевых частях (не входящих в проект). Также для гражданских граждан, желающих подписать контракт с небоевыми воинскими частями.

— Если ваш предыдущий контракт был автоматически продлен или подписан “до конца особого периода / объявления демобилизации”, вы имеете полное право перейти на новый контракт. Его срок начнет отсчитываться с момента подписания, – предупредила адвокат.

Адвокат продолжила, если во время действия контракта вам присваивают первоначальное офицерское звание, документ просто продолжается — заново переподписывать его не нужно.

Когда закончится мобилизация в Украине: можно ли уволиться до окончания контракта

Досрочно расторгнуть новый контракт и уволиться со службы можно в двух случаях:

После официального оглашения решение о демобилизации (если военный не изъявил желания служить дальше).

На основании Указа Президента Украины об увольнении с военной службы (при полном соответствии критериям, которые будут прописаны в самом тексте указа).

На основании Указа Президента Украины об увольнении с военной службы (при полном соответствии критериям, которые будут прописаны в самом тексте указа). Конкретный перечень боевых должностей и воинских частей, участвующих в этом экспериментальном проекте новых контрактов, утверждается оборонными ведомствами (МО, ГУ НГУ, АДПСУ и т.п.).

Адвокат предупредила, что подписавшим контракты перевестись в другое место службы можно исключительно на должности и в части, входящие в утвержденный проект. Исключение только решение ВЛК (ограниченная пригодность, непригодность к службе) или получение группы инвалидности.

Новый контракт оформляется либо в классическом бумажном виде, либо в электронном формате через приложение Армия+.

— Внимательно сверяйте текст с официально утвержденной формой постановления №768. Учитывая предыдущий опыт с постановлением №153, когда бойцам вместо спецконтрактов иногда подсовывали базовые бланки, бдительность не помешает, — предупредила правчина.

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