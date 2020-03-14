Билл Гейтс вышел из Совета директоров Microsoft

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс принял решение выйти из состава Совета директоров корпорации.
По его словам, он хочет больше времени посвятить благотворительным проектам. В частности, в сфере здоровья, образования и принимать больше участия в борьбе с изменениями климата.
Гейтс останется на должности технологического советника гендиректора Microsoft Сатии Наделлы.
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Наделла заявил, что для всех было честью работать и учиться у Гейтса.
Напомним, Билл Гейтс с другом Полом Алленом основал Microsoft в 1975 году. Компания стала одной из самых крупных корпораций в мире.
В 2008 году Гейтс отказался от должности руководителя, но до 2014 года остался председателем Совета директоров.
Источник: Microsoft
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