В горах Италии обрушилась кабина фуникулера, восемь туристов погибли

В Пьемонте, что на севере Италии, 23 мая упала кабина фуникулера. Внутри находилось 11 человек.

Сейчас известно о восьми погибших. Двух детей (их возраст не разглашают) в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Спасатели подтвердили, что линия фуникулера обвалилась на максимальной высоте, всего за 100 метров до вершины горы.

Канатная дорога, где произошла авария, соединяет городок Стреза и гору Монтероне, высота которой составляет почти 1,5 тыс. метров.

Отмечается, что фуникулер возобновил свою работу после локдауна всего месяц назад.

В Италии со скалы свалилось кладбище

В конце февраля в Италии произошел обвал кладбища, в результате чего в море упали около 200 гробов.

Кладбище Камольи построили более 100 лет назад вдоль скалистых приморских скал.

Спасатели сразу начали поисковые работы, однако в течение первой недели им удалось найти только 10 гробов.

Источник: Vigili del Fuoco