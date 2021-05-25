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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске: США пока не планируют вводить санкции

Білий Дім

США осуждают посадку самолета Ryanair в Минске и задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, однако пока не планируют вводить санкции против Беларуси.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс, — отметила Джен Псаки.

По ее словам, нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование. Только после этого можно говорить о введении ограничений.

Посадка Ryanair в Беларуси

23 мая 2021 года в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Решение приняли из-за сообщения о минировании судна.

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После посадки власти Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Международное сообщество раскритиковало такие действия властей Беларуси. Подробнее посадке самолета Ryanair в Минске читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House

Фото: Depositphotos

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