Девушка основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича София Сапега, которую задержали вместе с журналистом после принудительной посадки самолета Ryanair, сейчас пребывает в изоляторе в Минске.

Об этом сообщила мать девушки Анна Дудич. Вскоре на пресс-конференции эту информации подтвердила также Светлана Тихановская.

Анна Дудич отметила, что София успела написать в WhatsApp только слово мама. По ее словам, сейчас она находится в изоляторе временного содержания по улице Окрестина в Минске, а также родители девушки наняли ей адвоката.

— Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком. Мы узнали, что самолет развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь, — рассказала мать девушки.

До настоящего времени неизвестно, в чем обвиняют 23-летнюю девушку Романа Протасевича.

Главный исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал принудительную посадку самолета в Минске воздушным пиратством.

Задержание Протасевича

В воскресенье 23-летняя София Сапега со своим парнем, журналистом и основателем Telegram-канала Nexta, Романом Протасевичем были задержаны после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Известный журналист и блогер в Беларуси внесен в так называемый список террористов. Из-за этого на территории страны ему может грозить смертная казнь.

Многие лидеры государств-членов Европейского союза осудили принудительную посадку самолета, назвав это спонсируемым государством террористическим актом.

Отец Романа Протасевича убежден, что это была спланированная операция спецслужб, которую продумывали не один день, созданную только для того, чтобы задержать его сына.

Источник: BBC

Фото: София Сапега