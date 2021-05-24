Авиалинии разных стран избегают территории Беларуси после захвата самолета

После посадки самолета Ryanair в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича международные авиалинии массово облетают территорию Беларуси, чтобы не попадать в ее воздушное пространство.

Так, в Польше правительство хочет запретить полеты над Беларусью и рекомендует сделать это всем европейским странам.

Ожидается, что решение о запрете полетов для LOT Polish Airlines в воздушном пространстве Беларуси объявят в ближайшие несколько дней.

Рейсы латвийской авиакомпании AirBaltic сегодня также полетели другим маршрутом. Так, рейс следовавший из Риги в Одессу отправился через территорию Литвы и Польши, а самолет из Риги в Тбилиси облетел через российскую территорию.

Венгерская компания Wizz Air сегодня перенаправила самолет сообщением Киев — Таллинн. Он должен был лететь через воздушное пространство Беларуси, но вынужден был идти кружным путем.

Сейчас небо над Беларусью довольно пустое, на данный момент на радарах FlightRadar видно, что через территорию страны летают преимущественно самолеты РФ, а также австрийские и немецкие авиалинии.

Задержание Романа Протасевича

23 мая, когда основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находился на борту самолета Ryanair, внезапно поступил сигнал о заминировании самолета.

Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Минске, где журналиста и его спутницу задержали.

Светлана Тихановская назвала это операцией спец-служб, а международное сообщество — откровенным наступлением на свободу слова.