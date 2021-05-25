Евросоюз запретил белорусским самолетам приземляться в своих аэропортах

Саммит глав государств Европейского союза согласовал запрет на осуществление рейсов в аэропорты ЕС белорусским авиакомпаниям.
Такое решение было опубликовано в итоговом заявлении саммита Евросоюза.
Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано избегать вхождения в воздушное пространство Беларуси.
При этом, постановление не вступит в силу до тех пор, пока не будет одобрено Советом ЕС на уровне министров.
Также на саммите призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать инцидент с принуждением экипажа самолета Ryanair к посадке в Минске.
Запрет Литвы на полеты в Беларусь
Накануне правительство Литвы официально запретило полеты через воздушное пространство Беларуси.
С 25 мая запрещено отбытие и прибытия в Литву самолетов, пролетающих над территорией Беларуси.
По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, решение приняли ради безопасности путешественников.