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Дмитро Кудрявцев |

Евросоюз запретил белорусским самолетам приземляться в своих аэропортах

європейський сою з єс

Саммит глав государств Европейского союза согласовал запрет на осуществление рейсов в аэропорты ЕС белорусским авиакомпаниям.

Такое решение было опубликовано в итоговом заявлении саммита Евросоюза.

Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано избегать вхождения в воздушное пространство Беларуси.

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При этом, постановление не вступит в силу до тех пор, пока не будет одобрено Советом ЕС на уровне министров.

Также на саммите призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать инцидент с принуждением экипажа самолета Ryanair к посадке в Минске.

Запрет Литвы на полеты в Беларусь

Накануне правительство Литвы официально запретило полеты через воздушное пространство Беларуси.

С 25 мая запрещено отбытие и прибытия в Литву самолетов, пролетающих над территорией Беларуси.

По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, решение приняли ради безопасности путешественников.

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