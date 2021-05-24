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Софія Зінов'єва |

Первая страна ЕС официально запретила любые полеты через Беларусь

Літак

Правительство Литвы официально запретил любые полеты через воздушное пространство Беларуси.

С 25 мая запрещено отбытие и прибытия в Литву самолетов, пролетающих над территорией Беларуси.

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По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, решение приняли ради безопасности путешественников.

Министр транспорта и путей сообщения Литвы Марюс Скуодис еще раз подчеркнул, что любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены.

Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис предложил на Совете ЕС внести национальную белорусскую авиакомпанию Belavia в четвертый пакет санкций, а также запретить летать в страны ЕС.

Также МИД страны призвало граждан Литвы, которые находятся на территории Беларуси покинуть ее территорию и воздержаться от поездок туда.

Полеты над Беларусью

После незаконного задержания белорусского блогера-оппозиционера в аэропорту Минска, международные авиакомпании стали массово избегать попадания в воздушное пространство Беларуси.

Первыми об этом заявили компании AirBaltic и Wizz Air.

Фото: Dreamstime

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