Правительство Литвы запретило белорусским авиаперевозчикам заходить в воздушное пространство страны.
Запрет вступает в силу с 3.00 27 мая 2021 года, сказал на заседании правительства министр транспорта Марюс Скуодис.
Ограничения затронут в первую очередь белорусскую государственную авиакомпанию Белавиа.
— Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям нужно запретить пользоваться воздушным пространством Евросоюза, — уточнил Марюс Скуодис.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
На посадку самолета Ryanair 23 мая 2021 года в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича ряд стран отреагировали острой критикой и мерами.
Часть из них закрыли воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси.
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Источник: Delfi