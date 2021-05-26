Правительство Литвы запретило белорусским авиаперевозчикам заходить в воздушное пространство страны.

Запрет вступает в силу с 3.00 27 мая 2021 года, сказал на заседании правительства министр транспорта Марюс Скуодис.

Ограничения затронут в первую очередь белорусскую государственную авиакомпанию Белавиа.

— Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям нужно запретить пользоваться воздушным пространством Евросоюза, — уточнил Марюс Скуодис.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

На посадку самолета Ryanair 23 мая 2021 года в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича ряд стран отреагировали острой критикой и мерами.

Часть из них закрыли воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси.

Подробнее о закрытии воздушного пространства для самолетов Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Delfi