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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Литва закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов

литва

Правительство Литвы запретило белорусским авиаперевозчикам заходить в воздушное пространство страны.

Запрет вступает в силу с 3.00 27 мая 2021 года, сказал на заседании правительства министр транспорта Марюс Скуодис.

Ограничения затронут в первую очередь белорусскую государственную авиакомпанию Белавиа.

— Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям нужно запретить пользоваться воздушным пространством Евросоюза, — уточнил Марюс Скуодис.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

На посадку самолета Ryanair 23 мая 2021 года в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича ряд стран отреагировали острой критикой и мерами.

Часть из них закрыли воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси.

Подробнее о закрытии воздушного пространства для самолетов Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Delfi

Фото: Dreamstime

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