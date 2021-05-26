Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о подготовке возможных санкций против Беларуси за вынужденную посадку самолета Ryanair и арест оппозиционного блогера Романа Протасевича.

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Покидая Белый дом, Байден сказал журналистам, что этот вопрос сейчас рассматриваются, но не назвал окончательное решение.

— Я не хотел бы спекулировать на эту тему до тех пор, пока мы не примем окончательное решение, — подчеркнул президент.

Реакция Джо Байдена

25 мая глава США отреагировал на действия белорусских властей и назвал этот инцидент отрицанием международных норм.

Также Байден подтвердил поддержку международного сообщества и отметил, что Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения Романа Протасевича и других политзаключенных режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

Санкции Евросоюза президент тоже поддержал и сразу дал приказ своей команде — разработать варианты привлечения всех виновных к ответственности.