Президент США Джо Байден засудив інцидент із затриманням опозиційного блогера Романа Протасевича у Білорусі і назвав вимушену посадку літака запереченням міжнародних норм.
Також лідер країни зазначив, що Сполучені штати приєднуються до міжнародної спільноти і вимагають негайного звільнення Протасевича та інших політичних в’язнів режиму самопроголошеного президента Лукашенко.
Також Байден позитивно відреагував на заклики Євросоюзу щодо запровадження економічних санкцій та зазначив, що вже попросив свою команду розробити варіанти притягнення винних до відповідальності.
– Я аплодую мужності і рішучості білорусів, які борються за основні права, включаючи таких журналістів, як Роман Протасевич, і лідерів опозиції, таких як Світлана Тихановска і її чоловік Сергій Тихоновский. Сполучені Штати продовжать підтримувати народ Білорусі в його боротьбі, – наголосив Джо Байден.
Арешт Романа Протасевича
23 травня у Мінському аеропорті примусово посадили літак авіаліній Ryanair через повідомлення про замінування.
На його борту знаходився опозиційний журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого білоруська влада звинувачує у підтримці масових заворушень і протестів.
Після посадки літака, журналіста та його дівчину одразу заарештували, про те, які наслідки затримання Протасевича матиме для України та Білорусі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.