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Софія Зінов'єва |

Аплодую їх мужності: Джо Байден підтримав білорусів і засудив арешт Протасевича

Джо Байден - 46 президент США

Президент США Джо Байден засудив інцидент із затриманням опозиційного блогера Романа Протасевича у Білорусі і назвав вимушену посадку літака запереченням міжнародних норм.

Також лідер країни зазначив, що Сполучені штати приєднуються до міжнародної спільноти і вимагають негайного звільнення Протасевича та інших політичних в’язнів режиму самопроголошеного президента Лукашенко.

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Також Байден позитивно відреагував на заклики Євросоюзу щодо запровадження економічних санкцій та зазначив, що вже попросив свою команду розробити варіанти притягнення винних до відповідальності.

– Я аплодую мужності і рішучості білорусів, які борються за основні права, включаючи таких журналістів, як Роман Протасевич, і лідерів опозиції, таких як Світлана Тихановска і її чоловік Сергій Тихоновский. Сполучені Штати продовжать підтримувати народ Білорусі в його боротьбі, – наголосив Джо Байден.

Арешт Романа Протасевича

23 травня у Мінському аеропорті примусово посадили літак авіаліній Ryanair через повідомлення про замінування.

На його борту знаходився опозиційний журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого білоруська влада звинувачує у підтримці масових заворушень і протестів.

Після посадки літака, журналіста та його дівчину одразу заарештували, про те, які наслідки затримання Протасевича матиме для України та Білорусі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: White House

Фото: Getty Images

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