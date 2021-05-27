Геноцид в Руанде: Макрон признал ответственность Франции, но не извинился

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Руанду. Во время своего выступления он признал, что Франция несет ответственность за геноцид 1994 года.

Макрона отметил, что его страна “не была соучастницей” геноцида в Руанде, однако в критический момент поддержала его.

— Франция несет особую роль, историю и политическую ответственность в Руанде. Поэтому это еще и обязанность: смотреть истории в лицо и признавать страдания, которые Франция нанесла народу Руанды, предпочитая молчание истине, — сказал Макрон.

Президент Руанды Поль Кагаме оценил выступление французкого президента, а также поблагодарил за 100 тыс. доз вакцины от коронавируса, поступивших в день его визита.

— Этот визит касается будущего, а не прошлого — заверил он журналистов, рассказывая о результатах переговоров.

Оппозиционные политики Руанды были разочарованы речью Эммануэля Макрона.

По их мнению, президент Франции рассказал, как его страна присоединилась к уничтожению 800 тыс. граждан Руанды, но даже не извинился за это.

В то же время Эммануэль Макрон обьяснил, что извиняться и оправдываться — это не выход.

— Геноцид не может быть оправдан, с ним живут в памяти.

Франция — Руанда

После геноцида в Руанде 1994 фактически вся власть перешла Полю Кагаме. В 2000 году он стал президентом Руанды, и с тех пор остается на должности.

Эммануэль Макрон стал вторым президентом Франции, который посетил страну после трагических событий 1994 года.

Первым французским президентом, который приехал к мемориалу жертв геноцида в Руанде, стал Николя Саркози.