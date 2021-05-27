Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас рассказал о том, кого и чего коснутся возможные санкции ЕС против Белоруссии.

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Маас отметил, что Евросоюз сейчас работает над разработкой нового пакета санкций и добавил, что они коснутся конкретных лиц, компаний и платежей.

— Мы все работаем над тем, чтобы санкции против Беларуси были введены быстро и по-европейски. Речь пойдет о людях, компаниях и платежах, — написал министр в Twitter.

Зато Bloomberg сообщает, что санкции против Беларуси могут затронуть транзита газа. Это также заявил Гайко Маас во время неформальной встречи глав МИД стран ЕС.

Wir alle arbeiten daran, dass #Sanktionen gegen #Belarus schnell & europäisch umgesetzt werden. Es wird um Personen, Unternehmen & Zahlungsverkehr gehen. Wir müssen den Druck weiter erhöhen, als erstes Signal müssen über 400 politische Gefangene frei kommen.@2021PortugalEU pic.twitter.com/1RvDVoQCsG — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) May 27, 2021

Санкции ЕС против Беларуси

После вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске, ЕС готовится к внедрению нового пакета санкций, рассказал журналист Радио свободы Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, Евросоюз может ввести санкции в июне, или по крайней мере до летних каникул в августе.