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Софія Зінов'єва |

Глава МИД Германии рассказал, чего могут коснуться санкции ЕС против Беларуси

Глава МИД Германии рассказал, чего могут коснуться санкции ЕС против Беларуси

Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас рассказал о том, кого и чего коснутся возможные санкции ЕС против Белоруссии.

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Маас отметил, что Евросоюз сейчас работает над разработкой нового пакета санкций и добавил, что они коснутся конкретных лиц, компаний и платежей.

— Мы все работаем над тем, чтобы санкции против Беларуси были введены быстро и по-европейски. Речь пойдет о людях, компаниях и платежах, — написал министр в Twitter.

Зато Bloomberg сообщает, что санкции против Беларуси могут затронуть транзита газа. Это также заявил Гайко Маас во время неформальной встречи глав МИД стран ЕС.

Санкции ЕС против Беларуси

После вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске, ЕС готовится к внедрению нового пакета санкций, рассказал журналист Радио свободы Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, Евросоюз может ввести санкции в июне, или по крайней мере до летних каникул в августе.

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