ЄС може запровадити нові санкції проти Білорусі у червні

Європейський Союз у червні може схвалити четвертий пакет санкцій проти Білорусі.

За інформацією журналіста Радіо свобода Рікарда Йозвяка, нові обмеження можуть запровадити, зокрема, через примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2021