ЄС може запровадити нові санкції проти Білорусі у червні

Європейський Союз у червні може схвалити четвертий пакет санкцій проти Білорусі.

За інформацією журналіста Радіо свобода Рікарда Йозвяка, нові обмеження можуть запровадити, зокрема, через примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

– Четвертий пакет санкцій проти Білорусі повинні ухвалити у червні. До списку мають увійти особи, відповідальні за примусову посадку літака рейсу Ryanair. Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мета – зробити це до літніх канікул ЄС у серпні, – написав він у Twitter.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2021

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Санкції проти Білорусі

Напередодні президент США Джо Байден заявив про підготовку ймовірних санкцій проти Білорусі.

Їх можуть запровадити після того, як 23 травня у Мінську примусово посадили пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, через повідомлення про начебто замінування.

Серед інших пасажирів, на його борту перебував засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого влада звинувачує у підтримці масових протестів.

Після посадки літака Романа Протасевича та його дівчину одразу заарештували.