Северный поток-2 подорвет политику ЕС, ослабит Украину и усилит Кремль — FT

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не являются родственными душами. Об этом пишет издание The Financial Times отметив, что Путин считает автократа в Беларуси своим союзником. Их обоих объединяет жажда в решимости удерживать власть любой ценой, в том числе путем безжалостных репрессий политической оппозиции.

Факты ICTV предлагают вам перевод статьи издания The Financial Times под названием Ангела Меркель раздала козыри авторитарным лидерам Европы. В ней говорится о неэффективности санкций, политических играх в ЕС и рисках для Украины.

У Путина и Лукашенко одинаковые мнения относительно Запада в целом и Европы в частности. Они уверены, что как бы их не раздражали отстаивание демократии и международных правил, для них они дряблые и слабые.

Грубые нарушения международного права иногда могут подтолкнуть ЕС к действиям. Однако санкции не дают реальных экономических атак на Кремль. Поэтому политические расправы в тоталитарных странах до сих пор действуют. Путинский национализм всегда будет считать Запад “агрессивным врагом России”, а санкции идеально подходят для таких лейтмотивов.

Такая политика Кремля стала основой для аннексии Крыма и поддержки террористов на востоке Украины. Также это вдохновляет Кремль поддерживать Башара Асада в Сирии, на борьбу с оппозиционерами за рубежом и внутри страны, как арест Алексея Навального. Это также побуждает Россию вмешиваться в выборы на Западе и подталкивает к кибератакам.

Можно с уверенностью сказать, что Лукашенко разделяет этот тезис о безнаказанности, если приказал захватить пассажирский самолет Ryanair с целью похищения оппозиционера Романа Протасевича. И учитывая реакцию Европы, он не ошибся.

В ответ на вопиющее воздушное пиратство Евросоюз посоветовал авиакомпаниях избегать полетов над Беларусью и запретить белорусской компании Белавиа летать в европейские аэропорты. Ключевые фигуры режима также могут столкнуться с запретами на поездки и замораживание активов. Неудобно? Да. Угроза власти Лукашенко? Сомнительно.

Не понятно, оказывал ли Путин свою явную поддержку. Европейские дипломаты уверены, что он почти наверняка знал о ситуации и был проинформирован. В любом случае санкции ЕС теперь крепче зафиксируют Лукашенко в российском лагере.

ЕС никогда не сможет легко достичь согласия относительно санкций. Его 27 членов имеют разные взгляды и историю. Германия, Италия и Франция большое внимание обращают на экономические возможности РФ. Для Польши и стран Балтии — безопасность превыше всего. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически раздала автократам новые козырные карты.

Мало кто из политиков может сравниться с Меркель в ее риторической принадлежности к международной системе, основанной на правилах. Амбиции Путина совершенно противоположные. Он хочет вернуться в сферу влияния политики крупных стран. Без сомнения, канцлер искренна в своем убеждении. Германия достигла немало от многогранности. И все-таки. Она почти всегда выражает осторожность, когда разговор переходит к соблюдению правил.

Отчасти это может быть связано со сроками. Она пришла на должность достаточно быстро после того, как США начали войну в Афганистане и Ираке — вряд ли лучшая реклама смелого вмешательства в поддержку международного порядка. Также есть фактор темперамента. Меркель может сочетать умеренность и колебания.

Тем не менее, Меркель серьезно воспринимает свою роль чемпиона немецкой промышленности. Внешняя политика должна быть тщательно откалибрована, чтобы избежать вреда легендарным показателям экспорта страны.

Таким образом, Берлин взял на себя инициативу в продвижении недавней инвестиционного соглашения ЕС с Китаем, несмотря на растущую пренебрежение Пекина с международными правилами. Коллега-член ЕС Венгрия стала ключевым производственным центром для автомобильной промышленности Германии. Ее премьер-министр Виктор Орбан активно двигает страну к авторитаризму. Меркель последовательно тормозила действия ЕС для поддержки венгерской демократии.

Что касается России, то для Меркель трубопровод по доставке российского газа в Германию является настоящим испытанием. Северный поток-2 близится к завершению. Он обещает немедленно подорвать общую энергетическую политику ЕС, предложить Кремлю стратегическую экономическую безопасность и ослабить Украину. Отмена проекта демонстрирует серьезные намерения со стороны Запада поддержать правовой порядок. Это также положит значительные расходы на немецкий бизнес.

Игнорируя призывы США и многих европейских правительств об остановке, Меркель устанавливает четкую границу реакции Европы на беспредел Кремля. Путин может делать то, что ему заблагорассудится, зная, что реакция ЕС будет ограничена Берлином. Санкции могут жалить, но они не нанесут вреда. Меркель не может жаловаться, если другие считают ее союзником автократов.

Санкции против Северного потока-2

Президент США Джо Байден отказался от новых санкций против строительства Северного потока-2.

Он объяснил это тем, что газопровод почти готов, а США хотят сохранить хорошие отношения с Европой.

Такое решение положительно оценила канцлер Германии Ангела Меркель: она заявила, что ждет встречи с Джо Байденом на саммите G-7 в Великобритании, где обсудит с ним Северного потока-2.

Источник: The Financial Times