Украина будет защищать свои интересы, пока по Северному потоку-2 не пойдет газ — Кулеба

Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода Северный поток-2 полностью не завершено.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга. Поэтому, по его мнению, пока рано говорить о победе России.

— Ничто не завершено, пока оно (строительство Северного потока-2, Ред.) не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не закончилась. Пока газ не потек по Северному потоку-2, мы будем бороться за защиту наших интересов, — заверил министр.

В то же время Дмитрий Кулеба добавил, что после отмены санкций США России стало проще завершить строительство газопровода.

Санкции против Северного потока-2

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США отменяют санкции против оператора Северного потока-2 и его председателя Матиаса Варнига.

В то же время вводятся дополнительные ограничения против четырех юридических лиц и четырех судов, причастных к строительству газопровода.

В ответ на это 14 сенаторов-республиканцев внесли в Сенат США законопроект, в котором предлагается вернуть отмененные Белым домом санкции.