В США глава фонда Black Lives Matter покинула свой пост после покупки элитных особняков

Соучредитель движения Black Lives Matter и глава фонда прав защиты темнокожих Патрисс Каллорс ушла со своего поста. Соответствующее решение женщина приняла после того, как у нее обнаружили элитную недвижимость на миллионы долларов.

Однако сама Каллорс заверила, что ее уход из организации не связан с этим скандалом, а критику в свой адрес она назвала расистскими атаками правых. Теперь женщина собирается сосредоточиться на продаже книг и выступлениях на телевидении.

— Я создала инфраструктуру и сопротивление, а также заложила необходимый фундамент, и теперь могу уйти. Такое впечатление, что время пришло, — рассказала она.

Недавно стало известно, что Каллорс купила четыре элитных дома за $3,2 млн. В марте она приобрела имение между Лос-Анджелесом и Малибу за $1,4 млн, к которому ведет отдельная подъездная дорога. Это лишь один из трех домов Каллорс в районе Лос-Анджелеса.

В штате Джорджия Каллорс и ее муж (тоже активист BLM) купили ранчо, где есть ангар для самолетов и аэродром. В доме на ранчо — три спальни и две ванные комнаты, бассейн и мастерская. Этот объект недвижимости был приобретен за $415 тыс.

У Каллорс также есть жилье на Багамских островах — на курорте Олбани недалеко от столицы страны Нассау в районе, где находятся дома Тайгера Вудса и Джастина Тимберлейка. Сколько именно стоит недвижимость Каллорс на Багамах, неизвестно, однако апартаменты и коттеджи с видом на море в Олбани продаются по цене от $5 млн до $20 млн. В расследовании New York Post отмечается, что объекты недвижимости Каллос покупала исключительно в так называемых белых районах.

Такое количество недвижимости, что оказалось у активистки, вызвало возмущение среди ее коллег, которые также отстаивают права темнокожих. Один из руководителей организации BLM Хоук Ньюс призвал провести независимое расследование и выяснить, на что тратятся деньги этого фонда. 37-летняя Каллорс почти шесть лет возглавляла фонд Black Lives Matter.

Движение Black Lives Matter

Это международный антирасистское движение активистов, который борется за права темнокожего населения.

Популярность движения стремительно расти во время протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда летом 2020 года.

Фото: Patrisse Cullors-Brignac