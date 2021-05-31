Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, какое развитие событий может быть с девушкой Романа Протасевича Софией Сапегой.

23 мая белорусские силовики задержали Протасевича и Сапегу, сейчас они оба пребывают в минском СИЗО КГБ. По мнению министра, вопросом о задержании Сапеги должны заниматься правоохранительные органы.

— Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты, — сообщил политик.

В то же время министр МИД Беларуси подчеркнул, что может быть принято решение как о помиловании Сапеги, так и о передачи для отбывания наказания в Россию, поскольку она — гражданка этой страны.

Задержание Протасевича и Сапеги

23 мая самолет Ryanair, на борту которого пребывали основатель Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка София Сапега, принудительно посадили в Минске.

Авиадиспетчеры местного аэропорта сообщили о ложном минировании рейса, вскоре самолет приземлился в Минске под сопровождением белорусского истребителя. Белорусские силовики задержали Протасевича и Сапегу, а вскоре стало известно, что они оба находятся в минском СИЗО КГБ.

Источник: Коммерсанть