Налоги и реклама во всех видео: Google изменил пользовательское соглашение YouTube

Начиная со вторника, первого июня, видеохостинг YouTube изменил правила размещения рекламы в роликах и начал взымать с блогеров налоги с монетизации.

Как сказано в официальном заявлении Google, подобные правила действуют в США с ноября прошлого года, а с сегодняшнего дня они распространяются и на весь остальной мир.

В частности, отныне реклама будет появляться в видео всех пользователей, даже если они не являются участниками партнерской программы.

При этом для монетизации контента, как и прежде нужно достичь определенных показателей по просмотрам и подписчикам.

— Требования к кандидатам, как и процедура вступления в партнерскую программу не изменились. Следить за показателями можно на вкладке Монетизация в Творческой студии YouTube, — сказано в заявлении пресс-службы интернет-гиганта.

Кроме того, выплаты блогерам, контент которых уже монетизируется, отныне будут считаться роялти, которое согласно американскому законодательству облагается налогом до 24%.

Первый физический магазин Google

В конце мая стало известно об открытии в Нью-Йорке первого физического магазина интернет-гиганта Google.

Там будут продаваться смартфоны Pixel, системы умного дома Nest, фитнес-браслеты Fitbi, устройства Pixelbooks и тому подобное.

Также в магазине можно будет забрать товары, заказанные через интернет.