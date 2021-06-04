Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

США готовят кибероперации против хакеров из России в ответ — NBC

хакер, хакерська атака, хакери

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность осуществления наступательных операций против хакеров из России.

NBC News сообщает, что Белый дом рассматривает кибератаки со стороны РФ на американские компании как угрозу национальной безопасности.

— Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности, — отметил эксперт Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Именно поэтому Белый дом использует спецслужбы, чтобы следить за иностранными киберпреступниками и планирует кибератаки в ответ.

Российские кибератаки на США

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить кибератаки, а также подчеркнул важность укрепления системы кибербезопасности.

По словам Блинкена, он несколько недель назад общался главой МИД России Сергеем Лавровым и сказал ему, что США постоянно обнаруживают преступные организации, связанные с РФ, которые удерживают в заложниках критическую инфраструктуру с целью получения финансовой выгоды.

Источник: NBC News

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка