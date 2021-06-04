США готовят кибероперации против хакеров из России в ответ — NBC

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность осуществления наступательных операций против хакеров из России.

NBC News сообщает, что Белый дом рассматривает кибератаки со стороны РФ на американские компании как угрозу национальной безопасности.

— Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности, — отметил эксперт Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Именно поэтому Белый дом использует спецслужбы, чтобы следить за иностранными киберпреступниками и планирует кибератаки в ответ.

Российские кибератаки на США

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить кибератаки, а также подчеркнул важность укрепления системы кибербезопасности.

По словам Блинкена, он несколько недель назад общался главой МИД России Сергеем Лавровым и сказал ему, что США постоянно обнаруживают преступные организации, связанные с РФ, которые удерживают в заложниках критическую инфраструктуру с целью получения финансовой выгоды.

Источник: NBC News