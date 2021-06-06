Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. По его словам, это не изменится после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Байден пообещал, что Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками выступят против России. Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

— Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия. Во время нашей встречи я еще раз подчеркну приверженность США и Европы одним и тем же принципам — защите прав человека, — подчеркнул Байден.

Также Байден отправится в Европу 9 июня, где примет участие в ежегодных саммитах G7 и НАТО. Накануне президент США также подписал указ о санкциях против России по ряду причин.

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Среди них обвинения относительно вмешательства в выборы США, компьютерный взлом, шпионаж, репрессии против российского оппозиционера Алексея Навального, военная угроза для Украины, а также аннексия украинского Крыма.

— Мы едины в ответе на вызовы России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине. Не будет никаких сомнений относительно решительности США защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов, — заявил президент США.

Заявление генсека НАТО

Североатлантический альянс серьезно обеспокоен сотрудничеством России и Беларуси, заявил секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО предостерег Москву и Минск от дестабилизации и подчеркнул, что Североатлантический альянс готов защищаться.

Источник: Le Figaro