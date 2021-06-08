Пять специальных докладчиков ООН выразили возмущение из-за незаконной посадки рейса Ryanair, ареста и вероятных пыток оппозиционного блогера Романа Протасевича.

В своем обращении они заявили, что пренебрежение международными правами человека является нормой для белорусских властей.

В ООН призвали немедленно освободить журналиста, а также остальных заключенных активистов и оппозиционеров.

— Последние события показывают, что свобода СМИ в Беларуси вошла в черную дыру, которой не видно конца, — охарактеризовали докладчики ситуацию со свободой слова в Беларуси.

Представители ООН призвали государства-члены организации усилить давление на белорусские власти, чтобы она немедленно прекратила посягательство на независимые СМИ и свободу слова в стране.

Также эксперты подчеркнули, что возмущены новым законом, который позволяет государству блокировать работу любого СМИ, если оно “угрожает национальной безопасности” или является “пропагандой экстремизма”.

“Интервью” Протасевича

3 июня государственный телеканал Беларуси ОНТ распространил видео с якобы добровольным интервью задержанного оппозиционного блогера Романа Протасевича.

На нем журналист признается в организации несанкционированных акций протеста в 2020 году и говорит, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отец журналиста уверяет, что его сына заставили говорить под влиянием пыток, такое же мнение высказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт и назвал это позором.

Источник: ООН