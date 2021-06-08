Глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен будет сопровождать президента США Джо Байдена на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве (Швейцария).

Ранее президент США заявил, что полностью поддерживает Украину. Байден намерен обсудить с Путиным агрессию против Украины, а также аннексию Крыма.

Читайте Байден заявил о готовности помочь в восстановлении сектора Газа

Согласно сообщению Белого дома, также Энтони Блинкен будет сопровождать Байдена во время его визитов в июне в Корнуолл (Великобритания), Брюссель (Бельгия) и Женеву (Швейцария).

В частности, 10-12 июня Блинкен примет участие в двусторонних переговорах президента США на встречи лидеров стран Большой семерки в Корнуолле. Также Блинкен будет сопровождать Байдена на саммите НАТО 14 июня и на саммите США — ЕС 15 июня, которые состоятся в Брюсселе.

Позиция Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает Европу. Он заверил, что это не изменится после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве. По словам президента США, во время встречи Байден намерен подчеркнуть приверженность Соединенных штатов Америки и Европы принципу защиты прав человека.