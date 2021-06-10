В Калифорнии 79-летней монахине Мэри Маргарет Крейпер грозит 40 лет тюрьмы за кражу более $835 тыс. в католической школе святого Джеймса в Торрансе, которой она управляла 28 лет.

Пожилая монахиня признает, что направляла средства для погашения больших долгов после азартных игр.

То, что подзащитная очень раскаялась, утверждает и ее адвокат. По его словам, решение Мэри Маргарет Крейпер омрачила психическая болезнь.

Чиновники отмечают, что сестра, которая дала обет бедности, начала воровать еще за 10 лет до выхода на пенсию в 2018 году.

Как сообщают в прокуратуре США, Мэри Маргарет Крейпер на должности директора школы контролировала счета в кредитном союзе, в частности сберегательный счет для школы и счет, созданный для оплаты расходов на проживание монахинь, которые работали в школе.

В США глава фонда Black Lives Matter покинула пост

В конце мая стало известно о том, что в США глава фонда Black Lives Matter Патрисс Каллорс покинула пост после того, как у нее обнаружили элитную недвижимость на миллионы долларов.

Сама Каллорс заверила, что ее уход из организации не связан с этим скандалом, а критику в свой адрес назвала расистскими нападениями правых.

Теперь женщина собирается сосредоточиться на продаже книг и выступлениях на телевидении.

Популярность международного антирасистского движения активистов Black Lives Matter стремительно возросла во время протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда летом 2020 года.

Фото: BBC