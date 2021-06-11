Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в городе Карбис-Бэй в графстве Корнуолл подписали обновленную Атлантическую хартию, которую впервые заключили в 1941 году британский премьер Уинстон Черчилль и 32-й американский президент Франклин Рузвельт как план выхода из Второй мировой войны.

Новый документ содержит обязательства двух мировых лидеров, которые берут на себя самые глобальные вызовы, сотрудничать в области изменения климата, технологий и науки. Он также подтверждает поддержку НАТО, подчеркивая при одновременно сопротивление вмешательству в выборы и кампаниям по дезинформации.

— Мы должны обеспечить, чтобы демократии, начиная с нашей собственной, могли решать важнейшие проблемы нашего времени, — говорится в документе.

Новая хартия подписана не после мировой войны, а после пандемии, и она знаменует восстановление исторических особых отношений между двумя демократическими странами.

Оригинальная Атлантическая хартия, подписанная Рузвельтом и Черчиллем, включала набор общих принципов, таких как либерализация торговли, трудовые стандарты и обязательства по восстановлению самоуправления в странах, которые были оккупированы.

Джо Байден 10 июня прибыл в Британию для участия в саммите G7. Джонсон стал первым европейским лидером, с которым президент США поговорил после своей инаугурации.

Саммит США-ЕС состоится 15 июня в Брюсселе при участии Джо Байдена и 27-ми лидеров Евросоюза.

Что планируют обсудить на саммите G7 и чего ожидать — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: NPR