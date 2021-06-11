Байден идет на Путина: Time поместил на обложку Путина и Байдена перед встречей

Журнал Time накануне саммита президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина вышел из обложкой, на которой изображены эти политики.

Байден в формате портретного снимке появился в солнцезащитных очках, в которых отражается Путин.

В Twitter издание опубликовало снимок обложки, подписав Biden takes on Putin — Байден идет на Путина.

Встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Швейцарии на вилле Ла Гранж. Это будет первая их встреча с момента избрания Байдена 46-м президентом США.

До этого политики в последний раз встречались в 2011 году в Москве, когда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.

В публикации, посвященной обложке, утверждается, что Байдена к встрече с Путиным готовит бывший посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс.

— Куда бы он (Путин, — Ред.) не пошел, он должен встречать сопротивление, — приводит журнал слова высокопоставленного чиновника администрации.

В журнале отметили, что цель США, чтобы Путин ушел со встречи со словами: Американцы что-то замышляют против нас. В то же время, Time отмечает, что Байден попытается ослабить напряженность между странами.

Позиция Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает Европу. Он заверил, что это не изменится после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве. По словам президента США, во время встречи Байден намерен подчеркнуть приверженность Соединенных штатов Америки и Европы принципу защиты прав человека.