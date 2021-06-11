ООН объявила о катастрофической ситуации с голодом в Эфиопии

5,5 млн человек в Эфиопии столкнулись с острой нехваткой продовольствия, об этом свидетельствует анализ, проведенный Организацией объединенных наций.

За последние два месяца более 350 тыс. человек оказались в тяжелом кризисе.

— Сейчас голод. Будет гораздо хуже, — сказал глава гуманитарных организаций ООН Марк Лоукок.

Худшая ситуация в регионах Тыграй, Амхара и Афар. Тыграй страдает не только от голода, но и от войны.

Военные действия между правительством и повстанцами привели к опустошению региона, разграблению посевов и скота, а также заставили более 1,7 млн человек покинуть свои дома.

Согласно оценке ООН, продовольственная ситуация в Тыграе достигла уровня катастрофы.

— Мы ели небольшие остатки урожая, которые нам удалось спрятать, но теперь у нас ничего нет, — рассказывает 40-летний фермер из Тиграйского района.

Это не первый серьезный голод в регионе, в 1984 году в результате засухи и войны людям было совсем нечего есть. Тогда, от голода погибли от 600 тыс. до 1 млн человек.

Рост доли детского труда

В мире стремительно вырос объем детского труда. Такого уровня показатель не достигал уже 20 лет.

В ООН объясняют, что это является следствием пандемии, поскольку в бедных странах семьи потеряли почти весь доход, а школы закрылись.

Именно поэтому дети вынуждены работать в ухудшенных условиях.

Источник: ООН