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Софія Зінов'єва |

160 млн дітей: у світі вперше за 20 років стрімко зросла частка дитячої праці

160 млн дітей: у світі вперше за 20 років стрімко зросла частка дитячої праці

Пандемія коронавірусу призвела до того, що у світі призупинився процес боротьби із дитячою працею і вперше за 20 років пішов у зворотній бік.

Міжнародна організація праці та Дитячий фонд ООН оприлюднили спільний звіт у якому йдеться, що до дитячої праці залучено 160 млн дітей, що майже на 8,5 млн більше, ніж чотири роки тому.

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Майже половина з них (79 млн) працюють на небезпечних роботах, які становлять загрозу їх здоров’ю та життю.

Особливо скрутна ситуація зафіксована у країнах Африки, які розташовані на південь від пустелі Сахари. Там, бідність та відсутність адекватного соціального захисту призвели до того, що за чотири роки ще 16,6 млн неповнолітніх були залучені до дитячої праці.

Закриття шкіл, пов’язане з пандемією коронавірусу, призводить до того, що діти починають працювати більше і в гірших умовах. Те, що під час карантину дохід соціально незахищених родин впав до мінімума, також призводить до зростання об’єму дитячої праці.

Дитяча порнографія

Ще більш жахливим явищем, яке поки не вдається викорінити у сучасному світі є дитяча порнографія.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна посідає третє місце в світі з кількістю постачання дитячої порнографії.

Вона також відзначила, що за 2021 рік значно зросла кількість дітей, потерпілих від зґвалтувань.

Джерело: Дитячий фонд ООН

Фото: Depositphotos

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