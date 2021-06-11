Литва построит палаточный лагерь для белорусских беженцев

Литва построит палаточный лагерь для беженцев из Беларуси, сообщает премьер-министр Саулюс Сквернелис.

Лагерь будет вмещать 350 человек и располагаться в Центре регистрации иностранцев (URC) в Пабраде.

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Лагерь призван помочь литовским властям контролировать наплыв беженцев, которые оставляют Беларусь из-за давления режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В Литве также пока проблемное положение с распространением коронавируса и новый лагерь предназначен в том числе для карантина мигрантов.

Глава Центра регистрации беженцев Александрас Кисловас подчеркнул, что этот лагерь — не обычные туристические палатки. Они оборудованы системой кондиционирования и отопления.

Также Кисловас отметил, что некоторых беженцев будут размещать в обычных домах. В зависимости от того, есть ли у них дети и семьи, которые нуждаются в более комфортных условий.

Предполагается, что проживание в палатках предложат одиноким лицам.

Усиление границы с Беларусью

После принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и ареста оппозиционера Романа Протасевича, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила об усилении границы с Беларусью.

По словам министра, на это уйдет примерно €38 млн, так как Литва имеет 680 км общей границы.

Источник: LRT