У Литві хочуть посилити захист та охорону своїх державних кордонів, прилеглих з Білоруссю.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. За її словами, уряд має намір якомога швидше покрити весь кордон додатковими відеокамерами.

– Я доручила підготовку плану, щоб кордон якомога швидше був покритим системою спостереження, – заявила політик.

Міністр запевняє, що для цього уряд знайде потрібні фінансові ресурси. За її словами, наразі відеокамери можуть охопити лише 38% території на кордоні з Білоруссю.

Водночас чиновник зазначила, що це обійдеться країні приблизно у €38 млн. Загалом кордон Литви та Білорусі становить 680 км.

Повітряний простір Литви

Уряд Литви заборонив авіаперевізникам Білорусі літати в повітряному просторі країни. Заборона набула чинності сьогодні вночі.

Першочергово це стосується білоруської авіакомпанії Belavia. Таке рішення ухвалили через інцидент, який стався з літаком Ryanair.

Після повідомлення про неправдиве замінування літак примусово посадили під супроводом білоруського винищувача. Незабаром після посадки затримали Романа Протасевича, засновника Telegram-каналу Nexta, а також і його дівчину Софію Сапегу.

Джерело: Suprasti akimirksniu

Фото: МВС Литви