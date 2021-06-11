Саммит G7 станет решающим для всего мира — Джонсон

Миру очень нужна встреча лидеров Большой семерки, поскольку пандемия коронавируса сильно пошатнула международный порядок и солидарность. С таким заявлением выступил накануне саммита G7 в Карбис-Бэй премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Это момент для крупнейших и наиболее технологически развитых демократий мира, чтобы они взяли на себя ответственность за вакцинацию мира, потому что никто не может быть должным образом защищен, пока все не будут защищены, — отметил британский премьер.

По его словам, чтобы в будущем предотвратить такие вызовы, лидеры Большой семерки разработают новый глобальный договор о готовности к пандемии, а сейчас обещают распространить вакцины для стран всего мира до конца года.

Джонсон также анонсировал присоединение к саммиту лидеров Индии, Южной Кореи, Австралии и Южной Африки.

— Мы будем работать вместе над решением серьезных мировых проблем, сокращением выбросов углерода, борьбой с потерей биоразнообразия, — отметил Джонсон.

По его мнению, настало время показать, как НАТО смотрит в будущее до 2030 года, обновляя свои планы и доктрины, защищая союзников на восточном фланге Европы.

Обновление Атлантической хартии

Саммит G7 состоится 11-13 июня в Великобритании. Еще до начала президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон во время встречи в городе Карбис-Бэй в графстве Корнуолл подписали обновленную Атлантическую хартию, которую впервые заключили в 1941 году британский премьер Уинстон Черчилль и 32-й американский президент Франклин Рузвельт как план выхода из Второй мировой войны.

Она содержит обязательства двух мировых лидеров, которые берут на себя самые глобальные вызовы, сотрудничать в области изменения климата, технологий и науки.

Источник: Prime Minister’s Office