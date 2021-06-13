Байден и Макрон встретились в рамках саммита Большой семерки

Президент Франции Эммануэль Макрона и президент США Джо Байден провели официальную встречу в рамках саммита Большой семерки в Великобритании.

Видео встречи президент Франции Макрон опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Что нам нужно — это сотрудничество: лидерство и партнерство, — отметил глава французского государства.

В то же время Джо Байден очень положительно оценил общения с Эммануэлем Макроном. Президент США отметил, что они “на одной странице”. Скорее всего, это означает общие позиции сторон.

What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 12, 2021

Саммит Большой семерки

Саммит Большой семерки начался 11 июня в Великобритании. Это первый очный саммит лидеров стран за два года.

На повестке дня — обсуждение ряда важных вопросов, среди которых пандемия коронавируса, изменения климата и выход из кризиса. Как пройдет саммит Большой семерки — читайте на сайте Факты ICTV.