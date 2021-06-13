Байден о встрече с Путиным: Вашингтон не ищет конфликта с Москвой

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен поговорить со своим коллегой Владимиром Путиным о несоответствии поведения России нормам международного права.

При этом он признал, что отношения Вашингтона и Москвы находятся в самой низкой точке за последние годы.

Хозяин Белого дома объяснил, почему не станет проводить с Путиным совместную пресс-конференцию.

— Я туда еду не соревноваться, кто лучше выступит перед журналистами, или большее число раз поставит оппонента в неловкое положение. Речь будет идти исключительно о том, на какие шаги должен пойти Кремль, чтобы нормализовать отношения с США, — подчеркнул Байден.

В то же время американский президент добавил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.

Пресс-конференция Байдена после встречи с Путиным

Ранее в Белом доме анонсировали одиночную пресс-конференцию Джо Байдена, которую президент США даст после встречи с российским коллегой.

Представитель Белого дома отметил, что такой формат общения с прессой будет самым подходящим.

При этом он также отметил, что Вашингтон все еще прорабатывает формат встречи двух лидеров.