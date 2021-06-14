Макрон разозлил Джонсона комментарием о Северной Ирландии на саммите G7 — СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поругался с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за оговорки последнего по поводу Северной Ирландии.

Дело в том, что согласно соглашению о Brexit, предусматривается таможенный контроль товаров, следующих из Великобритании в Северную Ирландию.

Таким образом Евросоюз пытается избежать появления жесткой границы между регионом и входящей в ЕС Республикой Ирландия.

В частности, Джонсон предложил Макрону представить ситуацию, при которой сосиски из Тулузы невозможно было бы поставить в Париж.

В ответ президент Франции заявил, что пример некорректен, поскольку Тулуза и Париж являются городами одной страны, намекнув, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании.

Кроме того, Макрон выразил недовольство тем фактом, что британский премьер постоянно сводил разговор к Brexit, хотя в повестке дня числились и другие темы.

— Не говори мне, что ты не знал, на что идешь, когда подписывался под выходом Британии из ЕС, — якобы заявил президент Франции.

После переговоров Джонсон был в ярости и в беседе со своими помощниками выразил недоумение из-за замечания французского лидера.

Кроме того, он заявил, что главам некоторых государств нужно вбить себе в голову тот факт, что Великобритания – это единое королевство.

Решающий для всего мира саммит G7

Как заявил на прошлой неделе Борис Джонсон, саммит глав государств G7 станет решающим в преодолении мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По его словам, эпидемия Covid-19 пошатнула международный порядок и солидарность.

Он отметил, что лидеры G7 разработают новый глобальный договор, который позволит избежать подобных ситуаций в будущем.