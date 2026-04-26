Непогода в Украине: есть погибшие, без света – более тысячи населенных пунктов
Из-за непогоды в Украине есть погибшие и раненые, спасателям приходится ликвидировать последствия в 13 областях.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.
Непогода в Украине: каковы последствия
Отмечается, что уже известно о двух погибших и двух раненых.
В частности, один человек погиб в Черкассах, где дерево упало на квадроцикл во время движения.
Еще один человек погиб на Закарпатье, на него также упало дерево.
В то же время в Полтаве дерево травмировало ребенка.
– Обесточен 1121 населенный пункт. Совершено 176 выездов для распилки деревьев и восстановительных работ. Привлечены 647 спасателей и 150 единиц техники, – говорится в сообщении.
Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными и подчеркивают, что работают в усиленном режиме.
Напомним, в Харькове в результате непогоды исчез свет и остановилось метро.
Ранее стало известно, что холодная погода в Украине 26 апреля с ветром, грозами и дождем повлекла за собой повреждения и проблемы с движением в регионах.
Синоптики предупреждают о дальнейшем усилении порывов ветра и ряде рисков.