Из-за непогоды в Украине есть погибшие и раненые, спасателям приходится ликвидировать последствия в 13 областях.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Непогода в Украине: каковы последствия

Отмечается, что уже известно о двух погибших и двух раненых.

В частности, один человек погиб в Черкассах, где дерево упало на квадроцикл во время движения.

Еще один человек погиб на Закарпатье, на него также упало дерево.

В то же время в Полтаве дерево травмировало ребенка.

– Обесточен 1121 населенный пункт. Совершено 176 выездов для распилки деревьев и восстановительных работ. Привлечены 647 спасателей и 150 единиц техники, – говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными и подчеркивают, что работают в усиленном режиме.

Напомним, в Харькове в результате непогоды исчез свет и остановилось метро.

Ранее стало известно, что холодная погода в Украине 26 апреля с ветром, грозами и дождем повлекла за собой повреждения и проблемы с движением в регионах.

Синоптики предупреждают о дальнейшем усилении порывов ветра и ряде рисков.

