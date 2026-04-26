Матч Кривбасс — Динамо в рамках 25-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26 официально признан самым результативным в истории.

Поединок между Динамо и Кривбассом стал самым результативным матчем в истории УПЛ, завершившись победой киевлян со счетом 6:5.

Вопреки провальному первому тайму, который Динамо проигрывали со счетом 1:4, во второй половине игры клуб совершил камбек, сумев не только отыграться, но и вырвать победу.

Сейчас смотрят

Отмечается, что 11 забитых мячей на двоих стали новым абсолютным рекордом результативности в истории УПЛ. Предыдущий максимум составлял 10 голов – такой показатель фиксировали восемь раз, а последним подобным случаем была ничья между Металлистом и Вересом (5:5) в 2023 году.

Полузащитник Кривбасса Глейкер Мендоса установил рекорд, оформив покер в ворота Динамо. Он стал первым игроком в истории чемпионатов Украины, которому удалось забить киевлянам четыре мяча в рамках одного матча.

В результате победы в матче Динамо поднялось на третье место – имеет 47 очков. В то же время Кривбасс остается на седьмой позиции с 40 очками.

Кроме этого, выйдя на замену на 73 минуте, Андрей Ярмоленко оформил дубль, записав на свой счет 120-й и 121-й гол в истории украинского чемпионата.

Это позволило ему приблизиться к показателю Максима Шацких (124) в списке лучших бомбардиров лиги. Теперь Ярмоленко не хватает только трех мячей, чтобы сравняться с нападающим, и четырех – чтобы побить его рекорд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.